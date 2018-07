José Aldo sonha ser herói no Brasil

RIO - Em agosto passado, Anderson Silva se tornou verdadeiramente um herói do esporte nacional ao vencer o japonês Yushin Okami, no UFC Rio. Ao manter o título de campeão dos médios em casa, o lutador, que já era considerado pelos fãs da modalidade e especialistas um fenômeno, ganhou enorme projeção também no Brasil. Agora é a vez de José Aldo entrar no panteão dos grandes astros do esporte brasileiro.

Na segunda edição carioca do UFC, hoje, a partir das 22 horas, na Arena HSBC, na Barra da Tijuca, o amazonense radicado no Rio defende o cinturão dos penas contra o americano Chad Mendes. A vitória e a manutenção do título certamente vão dar a Aldo um reconhecimento definitivo em seu País.

No outro combate que ilustra os pôsteres do evento, Vitor Belfort encara o também americano Anthony Johnson em busca de uma vitória que o aproxime da revanche com Silva pelo título dos médios. Ontem, o americano já recebeu duro golpe. Extrapolou o limite de 84,4 kg e vai perder 20% de sua bolsa. Vai ser feita nova pesagem hoje e ele não pode passar dos 93 kg, do contrário a luta pode ser cancelada.

Outros oito combates completam a noite, com a presença dos brasileiros Rousimar "Touquinho" Palhares, Erick Silva, Carlo Prater, Edson Barboza, Thiago Tavares, Ednaldo Oliveira, Gabriel Gonzaga, Yuri Alcantara, Ricardo Funch e Felipe Arantes.

Respeitado e tido com um dos melhores lutadores do UFC, o rubro-negro Aldo entra no octógono com essa dupla responsabilidade: a confirmação do cinturão e obter uma vitória em sua primeira luta em casa. Ele se mostra ciente do desafio e de estar prestes a ganhar reconhecimento nacional, uma vez que sua luta terá transmissão pela TV aberta (a Rede Globo mostra para todo País por volta das 2h30 da madrugada de amanhã).

Aldo, porém, não quer perder o foco com tanta atenção. "Ninguém quer mais essa vitória do que eu e meu treinador. Não coloco sobre mim uma pressão maior para vencer em casa", garante o campeão, que tem pela frente um invicto e confiante Mendes.

Estratégia. Apesar da formação no jiu-jítsu, Aldo tem sua força no combate em pé e vai tentar evitar o confronto no solo, principal característica do americano. "O estilo de luta do Chad é muito parecido com o do Urijah Faber (antigo desafiante de Aldo e treinador de Mendes). Ele tem desvantagem em pé contra mim. Vou tentar o nocaute ou a submissão", adianta o brasileiro. "Estou preparado e vou mostrar ao mundo que sou o melhor", desafia Mendes.

Enquanto a luta de fundo do evento promete ser um intenso duelo entre dois jovens (Aldo, 25 anos, e Mendes, 26) e ligeiros combatentes, o confronto entre Belfort e Johnson vai opor os 34 anos do veterano brasileiro contra os 27 do americano.