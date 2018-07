José Aldo tenta manter Brasil entre campeões do UFC contra Mendes

O lutador José Aldo vai tentar na madrugada deste domingo manter o único cinturão do Brasil na principal categoria de MMA do mundo em combate com o americano Chad Mendes. Os dois vão fazer o duelo principal do UFC 179, pelo peso pena. O embate será realizado no ginásio do Maracanãzinho, no Rio. O card principal está previsto para começar à meia-noite e Aldo faz a última luta.

Depois das baixas de Renan Barão, Junior Cigano e Anderson Silva, principais nomes do MMA do Brasil que perderam seus cinturões, Aldo se mantêm como o único campeão nacional. Ele está invicto há cinco anos e vai fazer a sua sétima defesa de título do brasileiro, a segunda contra Mendes, que após ser derrotado, pediu revanche.

Além dessa luta, outro destaque do card principal é o duelo entre o brasileiro Glover Teixeira e o americano Phil Morris, pela categoria meio-pesado. Glover vai lutar em busca de uma reabilitação após a última derrota para o americano Jon Jones.

Os brasileiros devem ter forte apoio da torcida que já comprou quase todos os ingressos. Até a noite desta sexta-feira, restavam só bilhetes dos setores de maior valor. Os preços variam entre R$ 475,00 a R$ 1600,00.

A luta entre o brasileiro William Patolino e o americano Neil Magny também promete animar o público. Depois de Aldo, Patolino – finalista do The Ultimate Fighter Brasil - foi o brasileiro mais ovacionado por torcedores na pesagem de sexta-feira.

CARD PRINCIPAL

José Aldo vs. Chad Mendes (Título Penas);

- Phil Davis vs. Glover Teixeira;

- Fabio Maldonado vs. Hans Stringer;

- Darren Elkins vs. Lucas Mineiro Martins;

- Beneil Dariush vs. Carlos Diego Ferreira;

CARD PRELIMINAR

- William Patolino vs. Neil Magny;

- Yan Cabral vs. Naoyuki Kotani;

- Scott Jorgensen vs. Wilson Reis;

- Felipe Sertanejo Arantes vs. Andre Fili;

- Gilbert Durinho Burns vs. Christos Giagos;

- Fabricio Morango Camões vs. Josh Shockley.