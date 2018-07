José Carlos Brunoro volta ao Palmeiras com carta-branca

SÃO PAULO - Já nos primeiros dias como presidente, Paulo Nobre mostrou que a ideia de profissionalizar o Palmeiras não era apenas uma promessa de campanha. E na quarta-feira ele acertou o retorno de José Carlos Brunoro, um dos dirigentes mais respeitados e queridos pelos torcedores por conta de passagem vitoriosa pelo clube.

Brunoro chega para ser o diretor executivo, uma espécie de CEO (Chief Executive Officer, em inglês), cargo comum em empresas grandes. Sua função será comandar o futebol, esportes amadores e a área de marketing. Vai ser subordinado apenas a Paulo Nobre, que desde a campanha na eleição deixava clara sua admiração e vontade de contar com o dirigente.

Na conversa inicial, Nobre ofereceu a Brunoro o cargo de gerente de futebol, mas o convite foi recusado. "Eu quero algo maior. Só comandar o futebol não é o suficiente", afirmou o, agora, ex-diretor executivo do Audax. Ele entendia que voltar ao Palmeiras apenas como dirigente de futebol seria um retrocesso. Nobre concordou e decidiu convidá-lo para ser o "todo-poderoso" do clube, como Brunoro sempre quis.

Assim, o novo presidente consegue ter um importante e forte braço direito para gerir o futebol. Nobre vai deixar as áreas social, administrativa, financeira e jurídica nas mãos de seus vices e assumirá, ao lado de Brunoro, a função de comandar o futebol, que pelo menos nos primeiros meses será a prioridade do novo diretor executivo.

Brunoro se desligou do Audax, onde foi fundamental na estruturação do projeto idealizado por Abilio Diniz e Fernando Solleiro. Ele ainda vai continuar como consultor técnico da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Sua empresa, a Brunoro Sports Business, realiza trabalhos de marketing para a CBB e agora também vai prestar serviços ao Alviverde.

A expectativa é que consiga repetir o sucesso de sua primeira passagem pelo clube. Ele foi diretor da Parmalat entre 1992 e 96 e, nesse período, o clube cansou de ganhar títulos: campeão Paulista em 1993, 1994 e 1996; Brasileiro em 1993 e 1994 e do Torneio Rio-São Paulo de 1993.

Mas a situação financeira do clube está muito diferente em comparação aos tempos de Parmalat. Brunoro não contará com os milhões da multinacional. Assumirá um clube cheio de dívidas, com direitos de imagem de alguns jogadores atrasados e que tem mais da metade do orçamento desta temporada já comprometida.

Dos R$ 148,5 milhões, somando cotas de TV e patrocínios que o clube teria a receber este ano, o ex-presidente Arnaldo Tirone já antecipou cerca de R$ 88 milhões para quitar dívidas e salários atrasados, segundo o COF. Com isso, sobrariam R$ 60 milhões para Nobre administrar o clube nesta temporada. Precisará de mais dinheiro.

Currículo vencedor. Consciente do que o aguarda, Brunoro aceitou o desafio. Embora sua identificação com o futebol do Palmeiras seja muito grande, ele tem um retrospecto respeitável em outros clubes e esportes. Em 1991 deixou o cargo de treinador de vôlei e passou a ser dirigente do time da Pirelli. No ano seguinte foi contratado pela Parmalat para ser diretor de esportes da América Latina e implantou o sistema de cogestão do patrocínio esportivo nos clubes de futebol.

Além do Palmeiras, enquanto esteve na Parmalat participou também de projetos no Juventude, Peñarol e Boca Juniors, todos apoiados pela empresa.

A partir de 1996, deixou o futebol e passou a gerenciar a carreira do piloto de Fórmula 1 Pedro Paulo Diniz, com quem trabalhou durante seis temporadas.

Em 2003, Brunoro tornou-se diretor executivo do Audax (antigo Pão de Açúcar) e sua chegada fez com que o clube crescesse bastante em pouco tempo. Hoje, o Audax do Rio está na primeira divisão do Campeonato Carioca enquanto a equipe paulistana está na Série A-2 do estadual.

Brunoro será apresentado nesta quinta-feira à tarde por Paulo Nobre e já inicia os trabalhos para fazer o clube voltar aos anos de ouro.