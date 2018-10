José Reynoso Fernandez garante o tri no GP Indoor e lidera ranking brasileiro senior top 

O cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho foi o campeão do Concurso de Salto Internacional de Hipismo - 28º CSI-W Indoor na Sociedade Hípica Paulista. Com Azrael W, que após oito meses sem saltar, retornou às pistas no começo de setembro, Zé Roberto conquistou o tricampeonato na competição - havia ganhado 2010 e 2017.

Habilitaram-se para a 2ª volta do GP os 12 melhores conjuntos da primeira volta. Três fizeram pista limpa, mas tiveram excesso de tempo: dois competidores perderam um ponto e outros dois tiveram dois pontos perdidos.

"Realmente estou satisfeito demais com meu resultado.Venci a qualificativa do GP na sexta (28/9) com a Criz Wood que hoje ficou em 4º e hoje fui bi consecutivo com Azrael, que também ficou em 2º há dois dias. Eu e o Azrael temos uma parceria de longa data e graças a deus ele voltou em plena forma após quase um ano sem saltar e com todo apoio da minha equipe atingimos nosso objetivo. Agradeço em especial à veterinária Priscila Azevedo, ao proprietário do Azrael Francisco Mari e a todos que torceram por mim aqui nesse concurso que é sempre um marco muito especial", destacou Zé Roberto, bicampeão do ranking senior top 2015/2016.

Em 3º lugar chegou o medalhista Cesar Almeida,campeão do GP Indoor em 2018, que montando Chicago O fechou com apenas dois pontos trazidos da 1ª passagem e pista limpa na 2ª, 48s28. A disputa foi válida pela quinta de nove etapas do ranking brasileiro senior top 2018 e seletiva da liga sul-americana rumo à Final da Copa do Mundo de Salto em abril de 2019, na Suécia. Com o resultado desse domingo, Zé Roberto assumiu a liderança do ranking brasileiro Senior Top e Luis Felipe, vencedor do GP The Best Jump, subiu da 3ª para 2ª colocação.

Próximas etapas

6ª Etapa CSN Agromen - 9 a 14/10 - Orlândia

7ª Etapa Campeonato Brasileiro Senior Top - 23 a 27/10 - Sociedade Hípica Paulistaa

8ª Etapa CSI Rio de Janeiro - 29/11 a 2/12 - Sociedade Hípica Brasileira

9ª Etapa Top Riders - 6 a 9/12 - Sociedade Hipica Paulista

Contagem Ranking Brasileiro Senior Top 2018

1º Artemus de Almeida - FPH - 110 pontos

2º José Roberto Reynoso Fernandez Filho - FPH - 102 pontos

3º Luiz Felipe Pimenta Alves - FHBR - 99 pontos

4º Tiago Augusto Mesquita - FEERJ - 89 pontos

5º Mariana Cassettari - FCH - 87,5 pontos

6º Stephan de Freitas Barcha - FHBR - 83,5 pontos