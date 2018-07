Josué estreia hoje no Atlético Fluminense assume liderança

Outro jogador que está suspenso é o zagueiro Leonardo Silva, que será substituído pelo veterano Gilberto Silva. Nas outras posições o técnico Cuca colocará a força máxima. A novidade é que Richarlyson ganhou a posição de Junior Cesar e será o lateral-esquerdo.

Ontem, o Cruzeiro bateu o Villa Nova por 4 a 2, gols de Borges, Léo e Ricardo Goulart (2).

Em um campo encharcado pela forte chuva que caiu no Rio, o Fluminense venceu o Boa Vista por 2 a 0 no Estádio Moça Bonita. Com o resultado, o time chegou aos 10 pontos e lidera o Grupo 2 da Taça Rio - o vice-líder Resende tem 9 e se vencer hoje o Bangu reassume a ponta.

Não à toa, os gols saíram com uma boa dose de sorte. No início do segundo tempo, Jean contou com um desvio para marcar o primeiro em cobrança de falta. No fim, Rafael Sóbis completou após receber belo passe de Fred.

Hoje, o Flamengo pega o Audax e precisa vencer para seguir na luta pela classificação.