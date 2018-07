Jovem do Benfica B é chamado à seleção portuguesa

O jogador já foi diversas vezes chamados para as seleções de base de Portugal, sendo titular do time sub-21 do país, mas recebeu poucas chances no time principal do Benfica antes da convocação. Nesta temporada, participou de 15 partidas do time B, que joga a segunda divisão.

Outra novidade inesperada é meia-atacante Rafa Silva, também de apenas 20 anos, que está na sua primeira temporada no Braga. O garoto, que jogou a segunda divisão do Campeonato Português do ano passado pelo Feirense, chegou ao Braga no início da temporada e logo virou um dos destaques do time. Em outubro, chegou pela primeira vez à seleção sub-21 de Portugal e agora vai receber a oportunidade de mostrar serviço no último amistoso antes da convocação final de Portugal.

Paulo Bento também convocou três jogadores que vinham sendo alijados das últimas convocações: o zagueiro Rolando (Inter Milão), o lateral Miguel Lopes (Lyon) e o atacante Edinho (Kayseri Erciyesspor, da Turquia). Este último, aos 31 anos, não joga por Portugal desde 2009. Por outro lado, o goleiro Rui Patrício (Sporting), titular no jogo que classificou o time à Copa, ficou de fora da lista.

Curiosamente, só cinco dos convocados por Portugal atuam no futebol do país - dois no Porto, dois no Braga, dois no Benfica e um no Sporting. Cristiano Ronaldo, Fabio Coentrão e Pepe, do Real Madrid, estão todos entre os convocados.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

GOLEIROS - Eduardo (Braga), Beto (Sevilha) e Anthony Lopes (Lyon)

DEFENSORES - Miguel Lopes (Lyon), João Pereira e Ricardo Costa (Valencia), Pepe e Fábio Coentrão (Real Madrid), Rolando (Inter), Neto (Zenit) e Antunes (Málaga)

MEIO-CAMPISTAS - Raul Meireles (Fenerbahce), João Moutinho (Monaco), Miguel Veloso (Dínamo Kiev), William Carvalho (Sporting), Rúben Amorim (Benfica) e Josué (Porto)

ATACANTES - Rafa (Braga), Ivan Cavaleiro (Benfica), Edinho (Kayseri Erciyesspor), Hugo Almeida (Besiktas), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Varela (Porto).