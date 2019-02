Jovem estrela da natação japonesa é diagnosticada com leucemia

Estrela da natação japonesa, Rikako Ikee foi diagnosticada com leucemia menos de 18 meses antes dos Jogos de Tóquio. Ikee, de 18 anos, conquistou seis medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos de Jacarta em 2018 e vinha sendo apontada como uma das apostas do seu país para a Olimpíada de 2020.

Ela publicou em seu perfil no Twitter, nesta terça-feira, que sua doença foi descoberta quando fez exames depois de voltar de uma viagem para treinamentos na Austrália. "Ainda não consigo acreditar e estou confusa", escreveu.

Autoridades da Federação de Natação do Japão convocaram uma entrevista coletiva e disseram que Ikee estava em um hospital sendo tratada. A jovem atleta expressou esperanças de recuperação, mas reconheceu que não poderia competir por enquanto.

"Vou tirar alguns dias por agora e focar no meu tratamento para fazer o meu melhor para que eu possa lhe mostrar o mais rápido possível uma ainda mais forte Rikako Ikee", disse.

Ikee está entre as melhores do mundo nos 100 metros borboleta, um evento onde ela parecia próxima de quebrar o recorde mundial, de 55s48, estabelecido pela sueca Sarah Sjostrom. Ela nadou a distância em 56s08 no ano passado e assegurou ter condições de quebrar essa marca. Os 200m livre são a outra prova de destaque da japonesa.

A nadadora asiática exibiu otimismo ao escrever sobre suas chances de recuperação. "É uma doença para a qual há recuperação com tratamento adequado", disse a japonesa, sexta colocada nos 100m borboleta na Olimpíada do Rio, há três anos.