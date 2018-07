Jovem Lucas Fernandes fecha lista do São Paulo para o Paulistão Inscrito na Copa Libertadores, o meia Lucas Fernandes, de apenas 18 anos, vai também jogar o Paulistão pelo São Paulo. No último dia de inscrições de jogadores para o Estadual, a comissão técnica tricolor anunciou que o jovem, autor do gol do título da Copa Libertadores Sub-20, há duas semanas, ficou com a última vaga em aberto.