Jovem Patrik treina, mas Chico ainda é o favorito

SÃO PAULO - Após dois dias longe dos gramados por causa de conjuntivite, o jovem Patrik voltou a treinar nesta quinta-feira e pode ser a surpresa contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, em Sete Lagoas, Minas.

O meia fez um trabalho físico separado dos colegas e nesta sexta deve treinar normalmente com o restante do elenco.

Lincoln e Wellington Paulista, outros que estavam lesionados, também treinaram separados na quinta, mas não enfrentam o Cruzeiro - mesmo que estivesse bem, o atacante ficaria fora do jogo por questões contratuais.

Com Patrik, Luiz Felipe Scolari ganha mais uma alternativa para armar a equipe, principalmente no setor ofensivo - na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, domingo, o treinador reclamou da falta de criação do time.

A opção mais provável é que Felipão mantenha a formação mais defensiva que trabalhou nos últimos dias, com o volante Chico ao lado de Márcio Araújo. Luan também seguiria no meio, apoiando Kleber e Adriano.

O atacante Dinei, recuperado de lesão no quadril, sonha com vaga na equipe, mas deve ficar na reserva.