Joycinha diz que Globo está forçando jogo

A oposto Joycinha, do Vôlei Futuro, usou a internet para afirmar que CBV e TV Globo estão pressionando o time para que as semifinais da Superliga sejam remarcadas rapidamente. O time não disputou o primeiro jogo contra o Sollys/Osasco, na terça-feira, por causa de um acidente - o ônibus da delegação tombou a poucos metros do Ginásio José Liberatti, em Osasco. A segunda partida estava marcada para amanhã, em Araçatuba.

"Nesse momento, não tem de pensar na televisão. A televisão está pressionando, mas tem de lembrar que somos seres humanos", disse a jogadora, que organizou uma Twitcam (transmissão ao vivo pelo Twitter) na tarde desta quinta-feira. "Estamos abaladas psicologicamente e, fisicamente, também não estamos legal. Estamos bem, mas para jogar vôlei, cair na quadra e saltar, não. Não vamos conseguir fazer o que podemos. É preciso ter o mínimo de (bom) senso."

A diretoria do Vôlei Futuro disse não ter informações sobre a remarcação dos jogos. Também não informou quando as jogadoras voltam a treinar. A CBV afirma que está conversando com os clubes para definir novas datas. A TV Globo reservou o dia 30 para a transmissão da final.

Stacy na UTI. Joycinha foi uma das atletas que sofreram ferimentos leves no acidente. O caso mais grave é o da líbero Stacy Sykora, que está na UTI do Hospital Sírio Libanês. A norte-americana sofreu traumatismo craniano. Segundo a oposto, a colega teve "boa melhora" após a 2.ª noite no hospital. Uma irmã da atleta está a caminho do Brasil.

