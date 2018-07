Juan diz que sempre cumpriu a palavra com o clube Depois de negociação confusa finalmente Juan foi apresentado ontem cedo no CT Rei Pelé e estreia hoje contra o Mirassol. Muricy pediu a contratação de Juan para que ele se revezasse com o veterano Léo. O São Paulo não criou embaraços, pois queria se livrar do pagamento de um alto salário para um jogador reserva. Mas, mesmo sem ter que pagar pelo empréstimo, o Santos não se acertou com Juan, alegando que ele exigia salário fora da realidade. "Muita coisa que foi dita na imprensa não foi verdade e eu fui prejudicado", defende-se. "Em nenhum momento não cumpri com a minha palavra. Mas, o importante é que deu certo", desconversou. "Foram vários os motivos que me fizeram vir para o Santos. Trata-se de um grande clube e elenco para ser campeão."