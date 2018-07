Juan é apresentado e já joga hoje, caso não aconteça nada Depois de negociação confusa e a inútil viagem à Bolívia, finalmente Juan foi apresentado ontem cedo, na sala de entrevistas do Centro de Treinamento Rei Pelé, como o segundo reforço da temporada e com nova data para estrear: hoje, às 18h30, contra o Mirassol, em Mirassol, se nada de errado acontecer até a hora do jogo. O ex-lateral-esquerdo do São Paulo seria uma das armas do Santos na estreia com derrota na Taça Libertadores, diante do The Strongest, quarta-feira, em La Paz. Mas, a menos de uma hora do jogo, uma pessoa ligou para a Vila Belmiro a fim de alertar os dirigentes de que Juan não poderia jogar porque tinha de cumprir suspensão, por ser expulso na desclassificação do São Paulo diante do Libertad, do Paraguai, no ano passado.