Juan e Paulo Victor treinam, mas ainda desfalcam Flamengo

Juan deu esperanças à torcida de que voltaria nesta quarta ao trabalhar normalmente na segunda. Retornando ao time, poderia formar dupla com Réver, deixando o criticado Rafael Vaz no banco de reservas. Vaz foi considerado o vilão da derrota do Flamengo para o Fluminense, no domingo, após cometer falha feia que gerou o segundo gol do rival.

Com Juan recuperando o ritmo, após se reabilitar de um estiramento na coxa esquerda, Vaz voltará a reeditar a dupla de zaga com Réver. Paulo Victor, recuperado de dores lombares e de um edema na coxa, permanecerá no Rio com Juan fazendo trabalho físico. Assim, Alex Muralha será mantido entre os titulares.

No meio-campo, o técnico interino Zé Ricardo não confirmou, mas indicou que manterá Ederson. Desta forma, o Flamengo deve entrar em campo nesta quarta, em Cariacica, escalado com Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão, Alan Patrick e Ederson; Marcelo Cirino e Guerrero.