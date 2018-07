Juan volta a treinar com o elenco e pode reforçar o Flamengo

Um dia depois da derrota para o Fluminense, por 2 a 1, em Natal (RN), o técnico interino Zé Ricardo comandou treino em campo reduzido para os reservas, que se dividiram em dois times. Os titulares devem treinar na manhã de terça-feira, antes da viagem a Cariacica (ES), palco da partida de quarta-feira contra o Inter.

Zé Ricardo ainda não definiu se Juan volta já no duelo do meio de semana, válido pela 12.ª rodada, ou se retorna só no domingo, contra o Corinthians, em São Paulo. Rafael Vaz falhou no Fla-Flu e deve ser sacado. O Flamengo é sexto colocado, com 17 pontos, a dois de voltar ao G4.