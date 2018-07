Jucilei e Elias vão perder uma semana de treino

Alegria e, ao mesmo tempo, frustração. Assim ficou o técnico Tite ao ver a convocação da seleção brasileira, ontem. Com a disputa do título brasileiro a todo vapor, ele terá de ficar uma semana sem os volantes Elias e Jucilei, pela segunda vez chamados por Mano Menezes, agora juntos. Os jogadores terão de se apresentar no dia 14 e voltariam apenas no dia 19 para São Paulo, antevéspera do duelo com o Vitória. Mesmo assim, não devem perder nenhuma rodada da competição.

"A valorização do profissional e do trabalho do Corinthians, dando uma retomada em crescimento, está sendo revertida em convocação. Sei que isso não vai interferir. Se tira do treinamento, dá a eles a valorização do trabalho individual e do clube", falou Tite, sem entrar em rota de colisão com Mano Menezes. "Eu particularmente queria que todos permanecessem aqui comigo, trabalhando, mas tenho de entender a valorização do atleta."

A sorte de Tite é que o duelo decisivo com o Cruzeiro foi mudado do dia 14 para 13, um sábado, às 19h30, no Pacaembu. A antecipação acabou sendo benéfica ao técnico, que terá a dupla de meio-campo. "Acho que não vai atrapalhar nada. Vamos jogar nos fins de semana e o jogo da seleção será no meio da semana, então não atrapalha", garantiu o entusiasmado Jucilei. O volante, inclusive, faz projeções para oa futuro. "Ser convocado é muito importante para minha carreira e para o Corinthians, quem sabe não surja uma negociação mais para a frente", espera.