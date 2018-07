Judô brasileiro aposta na força da torcida em Salvador

"Vamos contar com o fator torcida, o que, num evento por equipes, faz muita diferença. Além disso, acho que estamos neste evento com uma equipe renovada e bastante forte", afirmou o peso pesado Rafael Silva, que foi medalhista de bronze na Olimpíada de Londres.

No masculino, o Brasil conquistou a medalha de prata nas duas últimas edições do Mundial por Equipes. Agora, espera chegar ao inédito ouro na competição que conta também com Japão, Usbequistão, Mongólia, Coreia do Sul, Geórgia, Rússia, Ucrânia, Cuba, França, Estados Unidos, Argélia, Argentina, Grã-Bretanha, China e Venezuela.

O Japão, dono de quatro títulos na história do Mundial por Equipes, é novamente favorito na disputa masculina, que acontece no domingo. "Viajamos de muito longe para não querer menos do que a medalha de ouro. O Brasil é um rival forte, mas vamos fazer o possível para vencer", avisou o judoca japonês Masashi Nishiyama.

Na disputa feminina, marcada para acontecer no sábado, a equipe do Brasil vai em busca de uma medalha inédita no Mundial por Equipes. E terá como adversários as seleções de Japão, China, Mongólia, Coreia do Sul, Rússia, França, Alemanha, Turquia, Cuba, México, Ucrânia, Estados Unidos, Argélia, Argentina e Grã-Bretanha.