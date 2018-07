Judô brasileiro comemora ter três líderes no ranking mundial

SÃO PAULO - Na melhor fase da sua história a três anos dos Jogos do Rio, o judô brasileiro comemora ter alcançado um feito inédito: atualmente, três atletas do País ocupam o topo do ranking mundial em suas categorias. É a primeira vez que isso acontece ao mesmo tempo, com Sarah Menezes (48kg), Mayra Aguiar (78kg) e Victor Penalber (81kg) apontados como melhores do mundo.

A última atualização do ranking, na semana passada, devolveu Victor Penalber ao primeiro lugar. "O Brasil está cada vez mais forte, competitivo e, durante o ciclo olímpico, certamente teremos outros atletas chegando ao topo do ranking. Estou muito feliz por voltar a liderar minha categoria mas sei que ainda tenho muito o que trabalhar, especialmente com foco no Mundial. É muito legal estar no topo do ranking, contudo é apenas um detalhe na preparação para as próximas competições", disse Victor.

O Brasil, que teve a terceira maior delegação do último Masters de Judô (do qual só participam os 16 melhores de cada categoria) tem ainda Maria Suelen Altheman e Rafael Silva na segunda posição do ranking dos pesos pesados. Felipe Kitadai (60kg) está na terceira posição.