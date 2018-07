Judô brasileiro conquista mais 3 medalhas no Grand Prix na Alemanha

DUSSELDORF - Terceira colocada do ranking mundial no peso pesado do judô, Maria Suelen Altheman deve se aproximar da briga pela liderança na próxima atualização. Isso porque neste domingo a brasileira ficou com a medalha de ouro no Grand Prix de Dusseldorf, na Alemanha, em etapa do Circuito Mundial. Tiago Camilo (90kg), com prata, e David Moura (+100kg), com bronze, também subiram ao pódio.

Com o título, pela nova tabela de pontuação da Federação Internacional de Judô, Maria Suelen vai somar 300 pontos e diminuir a distância de cerca de 400 que a separa da segunda colocada, a japonesa Megumi Tachimoto.

Para chegar ao ouro, Maria Suelen Altheman derrotou a sul-coreana Jung Eun Lee, a tunisiana Sahar Trabelsi e a francesa Emilie Andeol, já na final. Essa foi a terceira luta entre as duas e a primeira vitória da brasileira.

Tiago Camilo, outro atleta olímpico em Londres, teve caminho mais longo na Alemanha. Venceu Youssef Badra (Tunísia), Andrei Kazusionak (Bielo-Rússia), Yannick Gutsche (Alemanha) e também o líder do ranking mundial, o grego Ilias Iliadis, vencendo todos por ippon. O brasileiro só foi batido pelo georgiano Varlam Liparteliani, num wazari em contra-ataque.

Outro bom desempenho foi do pesado David Moura, que também venceu quatro lutas por ippon, ficando com o bronze depois de vencer o tunisiano Faicel Jaballah. O russo Magomed Nazhmudinov foi o responsável por tirá-lo da disputa pelo ouro. Rafael Buzacarini (100kg) também chegou à disputa do bronze, mas foi derrotado pelo sueco Martin Pacek. Maria Portela (70kg) foi derrotada por Bernadette Graf na repescagem e acabou na sétima colocação.