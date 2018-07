Judô brasileiro encerra Grand Prix com 10 medalhas No terceiro e último dia de disputa do Grand Prix de Abu Dabi, neste sábado, nos Emirados Árabes Unidos, o Brasil subiu mais duas vezes ao pódio, ambas na segunda colocação. Assim, a seleção brasileira encerrou sua participação em mais essa etapa do circuito mundial de judô com um total de 10 medalhas conquistadas - três de ouro, três de prata e quatro de bronze.