Judô brasileiro fatura 2 de ouro nos Jogos Militares

Antes disso, o judô brasileiro já tinha conquistado mais duas medalhas de ouro nos Jogos Militares, na disputa por equipes no masculino e no feminino. E também ganhou três de prata (Sarah Menezes, Andressa Fernandes e Ketleyn Quadros) e duas de bronze (Leandro Cunha e Bruno Mendonça).

No atletismo, a brasileira Geisa Coutinho conquistou nesta sexta-feira o ouro nos 400 metros e, de quebra, bateu o recorde da competição, com o tempo de 51s08 - a marca antiga de 52s03 também era dela. Nesta prova, outra representante do Brasil, Jailma Lima, ficou com bronze, com o tempo de 51s77.

Assim, o Brasil passa a somar 81 medalhas nos Jogos Militares do Rio, sendo 27 de ouro, 26 de prata e 28 de bronze. E ocupa o segundo lugar na classificação geral, atrás apenas da China.

PROBLEMA - Na Arena da Barra, na zona oeste da cidade, houve apagão de 15 minutos durante o jogo de basquete masculino entre Catar e Estados Unidos. Após a luz voltar, os norte-americanos venceram por 95 a 84 e agora enfrentam a seleção brasileira, neste sábado, por uma vaga na decisão.