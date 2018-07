Judô brasileiro fatura mais um bronze em Zagreb

O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze no Grand Prix de Zagreb, uma das etapas do circuito mundial de judô, na Croácia. Neste sábado, segundo dos três dias de competição, Maria Portela terminou em terceiro lugar na categoria até 70kg, repetindo o resultado dos brasileiros Raquel Silva (até 52kg) e Diego Santos (até 60kg) na sexta-feira.

Em Zagreb, o Brasil não levou os principais judocas da seleção, que disputaram no final do mês passado o Mundial de Chelyabinsk, na Rússia. Mas, mesmo com uma equipe reserva, os brasileiros já conquistaram três medalhas de bronze na competição. E neste domingo ainda pode aumentar essa conta, com Rochele Nunes (acima de 78kg) e Rafael Buzacarini (até 100kg).

Para chegar ao pódio neste sábado, Maria Portela somou vitórias sobre a italiana Jennifer Pitzanti e a russa Irina Gazieva. Depois, ela perdeu para Kelita Zupancic, que viria a conquistar o título em Zagreb. Na repescagem, a brasileira derrotou duas britânicas na sequência, Megan Fletcher e Sally Conway, para faturar a medalha de bronze.

Entre os outros brasileiros que lutaram neste sábado em Zagreb, Katherine Campos (até 63kg), Nádia Merli (até 70kg) e Marcelo Contini (até 73kg) perderam logo na estreia. Felipe Costa (até 81kg) chegou a ganhar uma vez, mas foi eliminado na sequência. Leandro Cunha avançou um pouco mais, ao terminar em sétimo lugar na categoria até 73kg.