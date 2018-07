Judô brasileiro fecha etapa da Copa com ouro e prata

Com mais estas medalhas, o Brasil encerra o final de semana de Copa do Mundo com cinco pódios. No sábado, na Hungria, Felipe Kitadai havia faturado a medalha de bronze entre os pesos ligeiros. Já a equipe feminina, que competia na Áustria, abriu a competição com as pratas de Erika Miranda (até 52kg) e Ketleyn Quadros (até 57kg).

Outros quatro atletas chegaram até a briga por medalhas, mas acabaram na quinta colocação: Taciana Lima (até 48kg), Breno Alves (até 60kg), Marcelo Contini (até 73k g) e Luciano Correa (até 100kg).

Ambas as Copas do Mundo valem pontos para o ranking mundial e olímpico. O ouro vale 100 pontos, prata 60, bronze 40 e o quinto lugar, 20. Alex Pombo (até 66kg) e Maria Sullen Altheman (+78kg), em sétimo, marcaram 16 pontos.

"Pense numa pessoa feliz. Sou eu hoje. Lutei bem melhor nessa Copa do Mundo, mas ainda tem coisa pela frente", disse a peso médio Maria Portela, que venceu a campeã mundial de 2009, Yuri Alvear (COL) na semifinal e só parou na final diante da coreana Ye-Sul Hwang, terceira do ranking mundial.