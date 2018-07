Judô brasileiro fica em quinto no Mundial por Equipes

O Brasil estreou no Mundial por Equipes com uma derrota por 3 a 2 para a França. Em seguida, se recuperou e superou a China por 4 a 1. Na disputa do terceiro lugar, porém, as lutadoras brasileiras perderam para as japonesas e deixaram a competição sem medalha.

No domingo, na cidade de Antalaia, será disputada a versão masculina do Mundial por Equipes. Alex Pombo (66kg), Bruno Mendonça (73kg), Flávio Canto (81kg), Rodrigo Luna (90kg), Rafael Silva (+90kg) e David Moura (+90kg) vão lutar pelo Brasil.