Judô brasileiro ganha bronze no Grand Slam de Paris A seleção brasileira de judô encerrou sua participação no Grand Slam de Paris, neste domingo, na França, com duas medalhas conquistadas. No segundo e último dia da competição que marca a abertura da temporada internacional, Victor Penalber conquistou o bronze na categoria até 81kg - no sábado, Bruno Mendonça já tinha sido prata no peso até 73kg.