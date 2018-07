Judô brasileiro ganha medalha de bronze no Grand Slam de Paris

PARIS - A seleção brasileira de judô encerrou sua participação no Grand Slam de Paris, neste domingo, na França, com duas medalhas conquistadas. No segundo e último dia da competição que marca a abertura da temporada internacional, Victor Penalber conquistou o bronze na categoria até 81kg - no sábado, Bruno Mendonça já tinha sido prata no peso até 73kg.

Para chegar ao pódio, Victor Penalber precisou lutar cinco vezes neste domingo. Começou ganhando do alemão Sven Maresch e do sul-coreano Suk Woong Hong. Depois, porém, perdeu para o georgiano Avtandil Tchrikishvili nas quartas de final. Aí, já na repescagem, venceu dois russos na sequência, Alan Khubetsov e Murat Khabachirov, para levar o bronze.

Outro destaque brasileiro neste domingo foi Rafael Silva, medalhista de bronze na categoria acima de 100kg na Olimpíada de Londres. Dessa vez, porém, ele não conseguiu subir ao pódio. Chegou a disputar o terceiro lugar no Grand Slam de Paris, mas acabou perdendo a luta para o japonês Ryu Shichinohe e teve que se contentar com a quinta colocação na França.

Mais três judocas brasileiros entraram em ação neste domingo em Paris, mas todos ficaram longe do pódio. Nacif Elias (até 90kg) perdeu na segunda luta, enquanto Claudirene Cezar (acima de 78kg) e Renan Nunes (até 100kg) foram eliminados ainda na estreia. Assim, o Brasil terminou em 10º lugar na classificação geral do torneio - a França foi a campeã.