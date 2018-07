Judô brasileiro leva estrelas para Mundial Militar

"Ainda não sei bem quem serão minhas adversárias na competição mas estou preparada para dar o meu melhor. Nunca lutei no Campeonato Mundial e estou bastante empolgada para poder representar o Brasil, agora como militar", disse Mayra Aguiar.

Ela também está na equipe brasileira escolhida para representar o Brasil na Universíade, que acontece entre 7 e 11 de julho, em Kazan, na Rússia. Sarah Menezes, Eleudis Valentim, Ketleyn Quadros, Maria Portela, Maria Suelen Altheman e Rochele Nunes também estarão nas duas competições. Elas já estão na França para um treinamento de campo.

"É muito bom participar dessas atividades porque treinar com pessoas fortes e diferentes sempre traz coisas novas, mais experiência e melhora minha preparação. Também me dá um visão melhor do nível de competição que estou e o que eu tenho que melhorar para ter um bom desempenho na Universíade", disse Rochele Nunes.

Na competição exclusiva para universitários o Brasil ainda terá Catiere Toledo, Raquel Silva, Ketleyn Quadros, Mariana Silva, Bárbara Timo, Phelipe Pelim, Luiz Revite, João Pedro Macedo, Vinicius Panini, Eduardo Bettoni, Rafael Buzacarini e David Moura. Para o Mundial Militar vão também Eleudis Valentim, Flávia Gomes, Mariana Barros, Alex Pombo e Walter Santos.

"Grande parte da evolução do judô brasileiro se deve a esse trabalho de planejamento feito a várias mãos. As instituições entendendo que a CBJ é a entidade mais adequada para preparar esses atletas e a CBJ trabalhando para que os atletas estejam no ápice competitivo para representar as instituições parceiras nos campeonatos determinados por elas. É uma via de mão dupla que tem dado muito certo", comentou o gestor técnico das equipes adultas, Ney Wilson.