Judô brasileiro leva seis medalhas no 1º dia em Abu Dabi O Brasil começou bem o Grand Prix de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, etapa do Circuito Mundial de Judô. Nesta quinta-feira, todos os seis judocas brasileiros que subiram ao tatame conquistaram uma medalha. No total, foram um ouro, uma prata e quatro bronzes.