Judô brasileiro perde para Japão no Mundial por Equipes

No duelo contra as favoritas japonesas, o Brasil perdeu por 3 a 2. As vitórias brasileiras foram com Maria Portela (até 70 kg) e Erika Miranda (até 52kg), enquanto o Japão levou a melhor nas lutas de Anzu Yamamoto (até 57 kg), Kana Abe (até 63kg) e Megumi Tachimoto (acima de 70kg).

Com a derrota, o Brasil caiu na repescagem, quando enfrentará a Turquia, que perdeu para Cuba em outro duelo das quartas de final. Se vencer as turcas, em confronto que acontece ainda neste sábado, as judocas brasileiras vão lutar por uma inédita medalha de bronze no Mundial por Equipes.