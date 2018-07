Judô brasileiro se prepara no Japão antes do Mundial Os principais nomes da seleção brasileira masculina de judô que participou do Grand Slam de Moscou, no último fim de semana, ainda não vão voltar ao País. Nesta quinta-feira, os atletas com chances de disputar o Mundial do Rio, em agosto, embarcam rumo ao Japão, onde ficarão por pouco mais de duas semanas se preparando para a principal competição do ano. Eles treinarão na Universidade Nittai Daigaku e voltem em 9 de agosto, exatos 15 dias antes da abertura da competição no Rio.