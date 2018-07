Judô brasileiro vai com equipe renovada ao Casaquistão Praticamente um mês depois do Mundial do Rio, o judô brasileiro irá com um time quase que inteiramente renovado para participar do Grand Prix de Almaty, no Casaquistão, no próximo fim de semana. Serão 12 atletas defendendo o Brasil na primeira competição do Circuito Mundial que o País participará depois do principal torneio do ano.