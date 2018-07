Judô brasileiro vê duelo acirrado por vaga nos médios

O ranking mundial irá definir as vagas olímpicas, sendo que estarão classificados para os Jogos de Londres os 22 melhores de cada categoria masculina e as 14 melhores das femininas na lista do dia 30 de abril. Mas será um único judoca por país. No caso brasileiro, a disputa mais dramática é justamente nos médios, na qual Tiago Camilo e Hugo Pessanha estão quase empatados.

Os dois judocas brasileiros dos médios conquistaram medalha de bronze no Masters do Casaquistão, mas a diferença entre eles no ranking diminuiu nesta semana porque foram descontados resultados das edições anteriores dessa mesma competição. Assim, Tiago Camilo caiu do quarto para o quinto lugar na lista da FIJ, enquanto Hugo Pessanha subiu da 10ª para a sexta colocação.

"A briga no médio está boa, com Hugo e Tiago disputando ponto a ponto a vaga. Ao mesmo tempo em que é bom para elevar o nível da categoria, isso desgasta demais os atletas, que vão chegar às vésperas dos Jogos de Londres com muitas competições e estresse", avaliou o coordenador técnico da seleção, Ney Wilson, lembrando que a diferença entre eles é de apenas 80 pontos.

Com tanto equilíbrio, a disputa entre Tiago Camilo e Hugo Pessanha deve continuar até o final do prazo para a definição da vaga olímpica. E as principais competições que eles terão antes da escolha do vencedor são: Grand Slam de Paris (4 e 5 de fevereiro), Grand Prix de Dusseldorf (18 e 19 de fevereiro) e Campeonato Pan-Americano de Montreal (26 a 29 de abril).

Outras duas categorias apresentam disputa entre dois judocas brasileiros pela vaga olímpica, mas não estão tão acirradas quanto acontece nos médios. No meio-pesado (até 100kg), Luciano Corrêa está em 17º lugar no ranking, enquanto Leonardo Leite aparece em 22º. E no pesado (acima de 100kg), Rafael Silva ocupa a quinta colocação e Daniel Hernandes está na 10ª posição.

Pelos cálculos da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o Brasil já tem vaga olímpica praticamente garantida em 12 das 14 categorias. Os casos mais complicados são na até 63kg, na qual Mariana Silva ocupa o 17º lugar no ranking, e na até 70kg, em que Maria Portela aparece na 22ª posição. "Estamos trabalhando mais direcionado nessas categorias", admitiu Ney Wilson.