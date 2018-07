Judô brasileiro viaja confiante para Mundial por Equipes A seleção brasileira de judô embarca nesta quarta-feira para a Turquia, onde acontecerá o Campeonato Mundial por Equipes, no sábado e no domingo. Entre os homens, o Brasil busca a terceira medalha de sua história, após ter sido prata em 1998 e bronze em 2008. Já as mulheres lutam pelo pódio inédito - o melhor resultado foi o quinto lugar em 98.