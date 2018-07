Judô comemora medalha de bronze com equipe renovada para 2016

SALVADOR - Donos de duas medalhas olímpicas cada um, Leandro Guilheiro e Tiago Camilo desfalcaram a seleção brasileira de judô no Mundial por Equipes, realizado no último fim de semana em Salvador. Sem os dois, o Brasil foi ao tatame com um time renovado e mesmo assim faturou a medalha de bronze, com importante vitória sobre a França, que veio à Bahia como atual campeã. A equipe brasileira só foi derrotada pela Rússia, que acabou ficando com o ouro.

A competição deu oportunidade para jovens como Victor Penalber (22 anos), Eduardo Bettoni (22), Luiz Revite (25) e David Moura (25) mostrarem talento e se credenciarem a disputar uma vaga nos Jogos do Rio. "Foi um grande teste para esta geração de atletas. Usamos neste Mundial uma equipe bastante renovada e este bronze vale ouro", analisa Ney Wilson, coordenador técnico internacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Um dos destaques do Brasil em Salvador foi Eduardo Bettoni, da categoria até 90kg. Chamado de última hora para substituir Tiago Camilo, ele não decepcionou. E, na luta decisiva, que poderia dar a medalha para a França, o garoto conseguiu uma virada impressionante, com um ippon a quatro segundos do fim.

"Eu nunca desisti na vida e não seriam os poucos segundos que restavam no placar que iam me fazer aceitar a derrota. Estou muito contente, não tenho palavras. Tirei de dentro de mim, do coração, toda a força para levantar e jogar o francês", disse Bettoni, responsável pelo segundo ponto contra a França, empatando o confronto naquele momento.

Depois subiu ao tatame o medalhista de bronze nos Jogos de Londres Rafael Silva. O peso pesado aproveitou a ausência de Teddy Riner, grande estrela do judô mundial, encarou Matthieu Thorel e garantiu a medalha para o Brasil.

"Entrei numa situação complicada, onde meu ponto seria decisivo para a medalha do Brasil, mas, a forma como o Eduardo venceu foi incrível e, se já estava confiante, fiquei ainda mais empolgado. Era importante o Brasil estar no pódio numa competição dentro do nosso país", comenta Rafael Silva.