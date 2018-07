Judô dá mais 5 medalhas ao Brasil e Renzo Agresta leva ouro nos Jogos Militares

Eduardo Bettoni (90kg), porém, foi o único a faturar a medalha de ouro. Walter Santos (mais de 100kg) e Maria Portela (70kg) ficaram com a prata, enquanto Nádia Merli (78kg) e Rochele Nunes (mais de 78kg) levaram o bronze. Já Luciano Correa (100kg) foi derrotado na disputa pelo bronze.

"Eu já sabia que não seria fácil. Todos os atletas que competiram eram de um nível alto, e minha categoria (até 90 kg) era a mais cheia. Mas estou bem treinado e bem preparado", disse Bettoni. "O foco agora é treinar cada vez mais, pensando nos Jogos Olímpicos de 2016", completou o brasileiro, que venceu o argelino Rachid Assameur na final com um ippon.

Com esses resultados, o Brasil confirmou o seu favoritismo no judô e fechou as disputas do esporte em primeiro lugar no quadro de medalhas, com cinco ouros, três pratas e três bronzes.

ESGRIMA - O esgrimista Renzo Agresta conquistou uma medalha inédita para o Brasil ao levar o ouro no sabre. Os Jogos Mundiais Militares foram a primeira competição dele na temporada 2015/2016, em que tentará obter a vaga na Olimpíada de 2016.

Renzo ocupa a 18ª posição do ranking mundial, mas é o 14º do mundo no ranking olímpico - são considerados apenas dois atletas por país. E são justamente 14 as vagas diretas para os Jogos do Rio. "Joguei bem, ganhei de toda a equipe da Alemanha e, na final, ganhei de um italiano (Giovanni Repetti) por 15 a 4", contou o brasileiro, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho.

OUTROS ESPORTES - Quem também brilhou nesta terça nos Jogos Mundiais Militares foi a velocista Rosângela Santos, que venceu a disputa dos 100 metros com o tempo de 11s17, novo recorde do campeonato. Já Darlan Romani levou o ouro no arremesso de peso com a marca de 20,08 metros.

No ciclismo, o Brasil faturou duas medalhas nesta terça nas provas do contra-relógio. Magno do Prado Nazaret conquistou o ouro entre os homens com o tempo de 42min05s20, enquanto Ana Paula Polegatch ficou com a prata ao marcar 35min02s91. O tiro esportivo também rendeu um ouro ao Brasil, na disputa por equipes da pistola central (25m), com Júlio Almeida, Emerson Duarte e José Carlos Iengo.

QUADRO DE MEDALHAS - O Brasil encerrou a terça com 19 medalhas, sendo dez de ouro, seis de prata e três de bronze, em segundo lugar no quadro dos Jogos Militares, atrás da Rússia, que soma 34 medalhas, sendo 18 de ouro, e à frente da China, que já faturou 21, mas apenas seis de ouro.