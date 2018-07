Judô decepciona e Brasil é só o sexto no quadro de medalhas do Pan O Brasil pretendia brigar pelo segundo lugar do quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, mas, por enquanto, tem que se contentar com um decepcionante sexto lugar. Boa parte da responsabilidade por esse resultado muito aquém do esperado é do judô. A modalidade chegou prometendo um caminhão de medalhas de ouro (ganhou nove no Campeonato Pan-Americano deste ano), mas por enquanto só faturou três em 10 possíveis.