Judô define últimas quatro vagas na seleção brasileira

Assim, os quatro judocas classificados neste sábado se juntam a astros como Tiago Camilo, Leandro Guilheiro, Flávio Canto, Luciano Corrêa, Sarah Menezes e Ketleyn Quadros, entre outros, para representar o Brasil nas competições que acontecerão durante a temporada, como o Grand Slam do Rio e a Copa do Mundo de São Paulo.

O duelo mais esperado da seletiva aconteceu na categoria dos pesados, em que João Gabriel Schlittler voltava a competir após uma cirurgia no ombro esquerdo há três meses. Medalhista de bronze no Mundial de 2007, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo logo na primeira luta e abandonou a disputa. Com isso, David Moura ficou com a vaga.

Na categoria até 70kg, Natalia Bordignon venceu as duas lutas contra Gláucia Lima e levou a vaga. Na até 81kg, Guilherme Luna precisou de três combates, todos decididos no golden score (prorrogação), para superar o seu irmão Rodrigo Luna. E na até 90kg, Felipe Oliveira aplicou um ippon em Renan Nunes na terceira luta e ganhou.