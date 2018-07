Judô do Brasil conquista 2 ouros e 5 medalhas em El Salvador Os judocas do Brasil subiram cinco vezes ao pódio do Aberto de El Salvador neste sábado. Os destaques acabaram sendo Allan Kuwabara (60kg) e Ricardo Santos Júnior (66kg) que conquistaram medalhas de ouro. Luis Filipe Henriques (60kg) levou a prata, enquanto Ketleyn Quadros (63kg) e Thelmo Gomes (73kg) ficaram com o bronze.