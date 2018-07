Judô do Brasil conquista prata no Mundial por Equipes

Representado por Alex Pombo (categoria até 66kg), Bruno Mendonça (até 73kg), Flávio Canto (até 81kg), Rodrigo Luna (até 90kg), Rafael Silva (acima de 90kg) e David Moura (acima de 90kg), o judô masculino do Brasil conquistou a sua quarta medalha na história do Mundial por Equipes. Antes, ganhou bronze em 2008 e tinha sido prata em 1998 e em 2007.

Para chegar ao pódio no Mundial da Turquia, a equipe brasileira abriu a disputa com uma vitória sobre a França por 4 a 1. Depois, derrotou a Turquia por 5 a 0, com as cinco lutas encerradas com ippon. Mas, na final contra o Japão, o Brasil perdeu por 4 a 1 - o único a vencer seu combate foi Flávio Canto.

No sábado, a seleção brasileira feminina também disputou o Mundial da Turquia. Mas não conseguiu chegar ao pódio, terminando em quinto lugar - o título ficou com a Holanda.