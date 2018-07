Judô do Brasil fatura três ouros no Grand Prix de Almaty

ALMATY - A renovada equipe que o Brasil enviou para o Grand Prix de Almaty, no Casaquistão, começou bem a sua participação. Neste sábado, cinco dos sete judocas do País que competiram subiram ao pódio, com três medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze.

Na categoria até 63kg, a final foi brasileira, com vitória de Mariana Barros sobre Mariana Silva com um ippon. Alex Pombo, na categoria até 73kg, derrotou na decisão o casaque Yertugan Torenov por yuko. A terceira medalha de ouro do Brasil em Almaty foi conquistada por Ketleyn Quadros, que venceu a brasileira naturalizada israelense Camila Minakawa por imobilização.

Além dos três ouros e da prata de Mariana Silva, o Brasil também faturou um bronze, na categoria até 52kg, com Raquel Silva. Na disputa pela medalha, ela superou a casaque Olessya Kutsenko. Assim, apenas Diego Santos (até 60kg) e Leandro Cunha (até 66kg) não foram ao pódio neste sábado.

O Grand Prix de Almaty prossegue neste domingo, quando serão disputadas as categorias até 70kg, até 78kg, mais de 78kg, para mulheres, até 81kg, até 90kg, até 100kg e mais de 100kg para homens.