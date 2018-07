Judô do Brasil ganha duas medalhas no primeiro dia do Mundial Sub-20

A seleção brasileira de judô teve um bom começo no Mundial Sub-20, que acontece em Agadir, no Marrocos. No primeiro dia de competição, nesta quinta-feira, o Brasil conquistou duas medalhas: prata com Águeda Silva e bronze com Nathália Brígida.

Na categoria até 44kg, Águeda somou vitórias sobre a turca Esma Dademir, a belga Anne Sophie Jura e a italiana Angelina Bombara. Mas, na final, a brasileira acabou perdendo para a japonesa Sakiho Hamada por ippon, ficando com a medalha de prata.

"Quando estava no pódio, só conseguia lembrar da família, em especial minha mãe, que sempre acreditou no meu potencial. Estou muito feliz com essa medalha de prata, pois tenho certeza que dei o meu máximo no Mundial", comemorou Águeda.

Nathália, por sua vez, levou bronze na categoria até 48kg. Para isso, venceu a norte-americana Katelyn Bouyssou, a russa Anna Dmitrieva e a francesa Louise Raynaud. Depois, perdeu para a japonesa Miri Toda nas semifinais. E chegou ao pódio ao superar a coreana So-Yuen Moon.

"Esta medalha de bronze confirma o excelente ano que tive em 2010 e me dá a certeza que estou no caminho certo. Este é o meu primeiro ano na categoria Sub-20. No pódio, não consegui conter as lágrimas", contou Nathália.