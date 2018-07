Judô do Brasil ganha outra medalha no Mundial Sub-20 Depois de ter conquistado duas medalhas na quinta-feira, a seleção brasileira de judô subiu novamente ao pódio no segundo dia de disputa do Mundial Sub-20, nesta sexta, em Agadir, no Marrocos. Dessa vez, o Brasil levou prata com Eleudis Valentim, na categoria até 52kg.