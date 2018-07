Judô: em dois pesos, luta acirrada por lugar nos Jogos Olímpicos de Londres

SÃO PAULO - Grand Slam de Paris e Grand Prix de Dusseldorf. Os dois torneios, em fevereiro, vão ser decisivos para quatro judocas brasileiros. Praticamente empatados no ranking olímpico, os médios Tiago Camilo e Hugo Pessanha, e os meio-pesados Luciano Corrêa e Leonardo Leite, querem definir, nas duas competições, quem enfim representará o Brasil nos Jogos de Londres. Caso a dúvida persista, a última chance é o Pan-Americano, em abril.

Neste ciclo, a classificação do judô é decidida de acordo com o ranking mundial. Cada competição soma pontos e os 22 melhores de cada peso (no limite de um judoca por país) garantem lugar na Olimpíada. O critério, considerado justo, também é visto como o mais desgastante. Até porque, dada a competitividade interna, os brasileiros têm levado a disputa o mais longe possível.

Tiago Camilo tenta ir à 3.ª Olimpíada. Prata em Sydney/2000 e bronze em Pequim/2008, está apenas 80 pontos à frente do carioca Hugo Pessanha. No primeiro torneio do ano, o Masters do Casaquistão, os atletas deixaram clara a competitividade: ambos ganharam a medalha de bronze.

"Toda competitividade é boa", diz Tiago. "Por todas as categorias que passei, tive grandes concorrentes. Estou vendo tudo isso pelo lado positivo."

Hugo ganhou gás nesta reta final. O bronze no Casaquistão lhe fez subir quatro posições e assumir o 6.ª lugar - Tiago, que era o 4.º, caiu para 5.º. "O resultado do Masters foi importante e deu um gostinho a mais nessa novela, que agora só vai ser definida nos últimos capítulos."

Essa indefinição pode ser problemática, admite o coordenador das seleções, Ney Wilson. "Do ponto de vista da preparação para os Jogos, é ruim. Os atletas não conseguem pensar na Olimpíada, porque estão brigando entre eles, ponto a ponto, para ver quem estará lá. Eles precisam competir mais e há o desgaste físico e emocional."

Wilson considera que o peso médio já está matematicamente garantido, enquanto outras dez categorias já têm seus atletas definidos - a listagem final sai em 30 de abril. No caso do meio-pesado masculino, a dificuldade é um pouco maior. "Esta é a única categoria, entre os homens, que temos o sinal aceso. A vaga ainda não está garantida."

Luciano Corrêa e Leonardo Leite estão na zona de classificação: ocupam a 17.ª e a 22.ª posições, com apenas 46 pontos separando os dois. "Tem de ter muita calma nessa hora. É controlar a ansiedade e tentar fazer ótimas competições. Só assim vamos resolver as duas coisas", diz Luciano. "Nós temos uma disputa saudável. Só não vou dizer que torço a favor dele porque seria muito hipócrita", brinca Leonardo.