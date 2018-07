Judô planeja 4 medalhas em Londres

O planejamento era classificar judocas nas 14 categorias, sete no masculino e sete no feminino, o que foi conseguido. Agora, a segunda etapa é fazer com que ao menos quatro deles subam ao pódio. Uma das medalhas seria ouro ou prata vindo de uma final feminina e a outra seria uma de ouro, podendo vir tanto dos homens quanto das mulheres.

A classificação nas 14 categorias foi inédita, como também será uma final feminina. Já o ouro é uma obsessão porque o judô, nas últimas sete olimpíadas, trouxe medalhas, mas faz 20 anos, desde Rogério Sampaio, em Barcelona, que não sobe no lugar mais alto do pódio.

O caminho dos atletas brasileiros em Londres será conhecido dia 26, às 12h, por sorteio durante conferência técnica realizada pela Federação Internacional de Judô.