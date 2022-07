Rafael Macedo conquista prata e Mayra Aguiar é bronze no Grand Prix de judô

O Brasil faturou mais duas medalhas no último dia do Grand Prix de judô em Zagreb. Rafael Macedo ficou com a medalha de prata nos 90kg e Mayra Aguiar conquistou o bronze nos 78kg. Com mais duas medalhas no terceiro dia de competições, o Time Brasil fecha o torneio com quatro conquistas após os bronzes de Ketleyn Quadros e Daniel Cargnin.

Mayra Aguiar foi a primeira a garantir uma medalha no dia. Com vitória por ippon sobre a holandesa Karen Stevenson na disputa do bronze, a brasileira aumentou o quadro de medalhas do país. Rafael Macedo venceu quatro disputas e chegou à final para decidir o ouro contra Beka Gviniashvili, da Geórgia. O europeu ficou com o título após vitória por ippon. A ótima campanha de Macedo deixou pelo caminho Aydin, da Turquia, Nerpel, da Hungia, Madhzidov, da Itália, e o alemão Trippel.

Disputas no sábado

No sábado (16), Ketleyn Quadros conseguiu vaga na disputa do bronze e foi a primeira a garantir medalha com vitória sobre a israelense Gili Sharir. A outra medalha de bronze ficou com Daniel Cargnin, que venceu o duelo brasileiro com Pedro Medeiros. Guilherme Schimidt também foi para a disputa do bronze, mas foi derrotado por decisão da arbitragem.