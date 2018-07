Judô vai testar novas regras de arbitragem em 2013 Depois de proibir a catada de perna, a Federação Internacional de Judô resolveu testar novas regras para dar mais dinamismo à modalidade. Um novo pacote de alterações vai começar a valer em fevereiro do ano que vem e seguirá em caráter experimental até e inclusive no Mundial de Judô, que acontecerá no Rio, em agosto.