Judoca brasileiro conquista bronze na Copa do Mundo

O judoca brasileiro Victor Penalber conquistou nesta sexta-feira a medalha de bronze na Copa do Mundo de Suwon, na Coreia do Sul. Assim, ele conseguiu voltar em grande estilo ao cenário internacional do judô, em sua segunda competição desde que cumpriu dois anos de suspensão por doping - na semana passada, ficou em quinto lugar em Abu Dabi.

Com apenas 20 anos, Penalber está tentando retomar a carreira após o doping, lutando para recuperar sua vaga na seleção brasileira. Nesta quinta-feira, ele somou vitórias sobre o argentino Alejandro Clara e o chinês Chi Hang Wu, mas perdeu na sequência para o sul-coreano Ki-Chun Wang, que é vice-campeão olímpico e bicampeão mundial.

Depois disso, já na repescagem da categoria até 73kg, Penalber venceu o eslovaco Martin Zagorov e, na disputa da medalha de bronze, derrotou o chinês Liu Wei. Em todas as suas vitórias, ele conseguiu o ippon. Assim, conseguiu subir ao pódio na Copa do Mundo de Suwon, cuja disputa acaba apenas neste sábado, com novos brasileiros em ação.