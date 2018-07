Judoca fatura 1º ouro do Brasil nos Jogos da Juventude

Layana Colman entrou para competir em Nanquim tendo no retrospecto a medalha de bronze no Mundial Sub-18 do ano passado. E ela conseguiu um resultado ainda melhor nos Jogos da Juventude. Curiosamente, a sua única vitória por ippon na China foi exatamente a que lhe rendeu a medalha de ouro.

Na sua estreia, Layana Colman venceu a guatemalteca Karla Lorenza por um yuko. Depois, superou a sueca Nellie Einstein por wazari para se garantir nas semifinais. Depois, diante da georgiana Mariam Janashvili, atual vice-campeã mundial juvenil, avançou por recebido menos penalizações.

A medalha conquistada por Layana Colman foi a segunda do Brasil nesta edição dos Jogos da Juventude. Antes, no último domingo, os competidores do País conquistaram uma prata na natação, na disputa do revezamento misto 4x100 metros livre, com uma equipe formada por Matheus Santana, Nathalia de Luccas, Luiz Altamir e Giovanna Diamante.