Judoca Ketleyn Quadros fica em sétimo na Bulgária

Ketleyn estreou em Sofia com vitória sobre a eslovena Ana Tatalovic por wazari. Na segunda rodada, ela superou a russa Pari Surakatova por yuko. Porém, perdeu por ippon para a alemã Miryam Roper nas quartas de final. Na repescagem, Ketleyn foi batida pela mongol Sumya Dorjsuren.

A etapa de Sofia da Copa do Mundo faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô e conta pontos - a medalha de ouro vale 100 - para o ranking que definirá os judocas classificados para a Olimpíada de Londres. A competição prossegue no domingo, com a participação das brasileiras Mariana Silva (até 63kg) e Maria Portela (até 70kg).