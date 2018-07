Judoca Leandro Guilheiro desfalca o Brasil na Rússia

De acordo com o Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Guilheiro sentiu a lesão na segunda-feira à noite, quando treinava no seu clube, o Pinheiros. Segundo a comissão técnica brasileira, a contusão não é grave e não compromete os demais compromissos do judoca na temporada.

Medalhista de bronze na categoria até 73kg tanto em Atenas quanto em Pequim, Guilheiro atualmente é o segundo colocado no ranking mundial da categoria até 81kg, atrás apenas do coreano Jae-Bum Kim. Ele é o brasileiro melhor colocado entre todas as faixas de peso.

Em Moscou, o Brasil será representado no Grand Slam por Sarah Menezes (48kg), Erika Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), Mayra Aguiar (78kg), Felipe Kitadai (60kg), Leandro Cunha (66kg), Hugo Pessanha (90kg), Daniel Hernandes e Rafael Silva (ambos +100kg).