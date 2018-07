Judoca Luciano Correa sofre cirurgia e para por 3 meses O judoca campeão mundial de 2007 Luciano Correa passou nesta quinta-feira por uma cirurgia para recompor os ligamentos cruzados do ombro esquerdo. Atual oitavo colocado no ranking olímpico, o atleta sofreu uma queda na semifinal da Copa do Mundo de Budapeste, no domingo, e apresentou uma luxação no local.